Стармеру предложили думать об отставке после провала лейбористов на выборах Times: британские министры просят Стармера рассмотреть вопрос о его отставке

Москва12 мая Вести.Ряд высокопоставленных чиновников британского правительства, включая главу МВД Великобритании Шабану Махмуд, попросили премьер-министра страны Кира Стармера рассмотреть вопрос о сроках его отставки после роста недовольства им среди членов Лейбористской партии, сообщает газета The Times со ссылкой на источники.

Отмечается, что во вторник, 13 мая, чиновники в кабинете министров Соединенного Королевства могут заявить Стармеру на заседании, что ему следует уйти из-за его шаткого политического положения.

Как пишет издание, высокопоставленные члены кабмина "попросили Стармера рассмотреть вопрос о сроках его отставки после того, как более 70 депутатов-лейбористов призвали" его покинуть Даунинг-стрит.

По меньшей мере три министра, в том числе глава МВД [Великобритании] Шабана Махмуд, заявили Стармеру, что ему следует рассмотреть вопрос своей позиции говорится в публикации

Региональные выборы в Великобритании на прошлой неделе завершились провалом правящей партии Стармера. По итогам подсчета голосов, лейбористы лишились больше половины мест в муниципальных советах. Количество кресел с 2200 сократилось до чуть более 1000. Основным победителем стала правая партия Reform UK, набрав порядка 1400 мест.

Сам Стармер заявил, что не собирается оставлять премьерский пост, несмотря на огромное недовольство его политическими решениями в стране.

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству, глава РФПИ Кирилл Дмитриев подчеркивал, что Великобритания не переживет еще одного года правления Стармера.