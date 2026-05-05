Лейбористы отстраняют Стармера от избирательной компании из-за его токсичности Telegraph: в Британии лейбористы жалуются на токсичность Стармера

Москва5 мая Вести.Лейбористы в Соединенном Королевстве перед грядущими местными выборами дистанцируются от премьер-министра Великобритании Кира Стармера, называя его токсичным и двуличным человеком, сообщает газета The Daily Telegraph.

Выборы в органы местного самоуправления Великобритании пройдут 7 мая. На кону 4,8 тыс. мест в 134 законодательных органах, в Уэльсе и Шотландии будут определены составы парламентов. В публикации говорится, что Лейбористская партия рискует потерять 1850 мест в муниципальных советах и может впервые в истории утратить контроль за Сенеддом (парламентом Уэльса).

Как отмечается в публикации, за прошедшие два месяца Стармер принял участие лишь в 11 агитационных мероприятиях, посвященных грядущим выборам. В сравнение ставится лидер правой партии Reform UK Найджел Фараж – он появлялся в региональных избирательных округах 71 раз.

Издание пишет, что лейбористы в британских регионах предпочли дистанцироваться от токсичного премьера и не захотели привлекать его к избирательной кампании.

Он действительно токсичен. К нему испытывают глубокую ненависть, и она распространяется по всем направлениям … Его воспринимают как совершенно неискреннего, двуличного человека. У Стармера нет последователей, у него только враги – это невероятно приводит газета слова одного из высокопоставленных чиновников в Лейбористской партии

В свою очередь, собеседник Telegraph из Палаты общин заявил, что лейбористы не хотят видеть Стармера в своих округах или на агитационных листовках, потому что он отнимает у однопартийцев голоса на выборах.

Анонимный парламентарий подчеркнул, что "подавляющее большинство лейбористских членов местных советов были бы в ужасе", если бы им сказали, что британский премьер-министр присоединится к ним в их избирательных округах для участия в предвыборной кампании.

Ранее глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев предрек Стармеру скорую потерю власти в Великобритании из-за целого ряда неверных политических решений премьера.