Фарадж призвал к досрочным выборам в Великобритании после ухода Стармера

Правая партия Reform UK потребовала досрочных выборов после отставки Стармера Фарадж призвал к досрочным выборам в Великобритании после ухода Стармера

Москва22 июн Вести.Лидер британской правой партии Reform UK Найджел Фарадж призвал провести досрочные парламентские выборы после того, как премьер-министр Кир Стармер объявил об уходе с постов лидера Лейбористской партии и главы правительства.

Партия Reform UK требует проведения (досрочных - прим. ред.) всеобщих выборов, мы готовы осуществить радикальные перемены. Если лейбористы думают, что могут протолкнуть в кресло премьера еще одного карьерного политика, они ошибаются написал он на своей странице в сети X

В посте Фарадж также сослался на собственную статью под названием "Британия разрушена, нам нужны выборы" на платформе Substack. В ней он описал, как считает, тяжелое положение страны при лейбористах. В стаье политик указал на рекордно высокие налоги, замедление экономического роста и неконтролируемую миграцию через Ла-Манш.

В понедельник 22 июня Стармер сообщил о решении покинуть руководство Лейбористской партии и пост премьера. По его словам, процедура выборов нового лидера начнется 9 июля.

Очередные всеобщие выборы в Великобритании запланированы на 2029 год.