Кир Стармер объявил об уходе с поста премьера Великобритании Премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил, что уходит в отставку

Москва22 июн Вести.Кир Стармер во время выступления на Даунинг-стрит заявил, что уходит в отставку с постов премьер-министра Великобритании и лидера Лейбористской парии, сообщает BBC News.

По его словам, в партии задались вопросом, подходит ли он для того, чтобы возглавлять ее на следующих выборах, и заявил, что с уважением принимает позицию парламентской фракции. Стармер также признал, что он не лучший кандидат для дальнейшего лидерства в Лейбористской партии.

Я уйду с поста лидера Лейбористской партии сказал он

Стармер сообщил, что утром поговорил с королем Великобритании Карлом III и уведомил его о своем решении. Он попросил Национальный исполнительный комитет Лейбористской партии подготовить график выборов нового лидера: выдвижение кандидатов начнется 9 июля и завершится до летних парламентских каникул. Новый лидер должен быть избран до возвращения парламента к работе в сентябре. До этого момента Стармер останется премьер-министром.

Ранее газета The Guardian писала, что команда Стармера начала передавать полномочия сторонникам депутата Палаты общин Энди Бернэма, что указывало на подготовку к смене власти.

Политический кризис в Великобритании усилился после выборов в местные органы власти, которые прошли 7 мая. Согласно итогам, Лейбористская партия впервые потеряла контроль над парламентом Уэльса, а также лишилась около 1,4 тысячи мест в законодательных органах Англии.

Стармер взял на себя ответственность за провал на выборах, однако тогда отказался покидать посты лидера партии и главы правительства. Позднее около 100 депутатов Палаты общин от лейбористов публично потребовали его отставки.