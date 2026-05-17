Москва17 мая Вести.Житель города Эштон-Мейкерфилдс Райан в интервью ИС "Вести" выразил недовольство политикой лейбористов в Великобритании и указал на то, что "жизнь стала дороже".

В субботу Лондон кипел от демонстраций – полиция грозила арестами, использовала дроны и камеры для распознавания лиц. Протестующих это не останавливало, их претензии были адресованы премьер-министру Киру Стармеру.

К власти рвется "король Севера", так называют мэра Манчестера - лейбориста Энди Бернема. Чтобы тягаться со Стармером, Бернему необходимо попасть в британский парламент. Судьбу Бернема решат 76 тысяч избирателей округа Мейкерфилдс на севере Англии. Раньше здесь, как и в других рабочих районах, дружно выступали за лейбористов, теперь многое изменилось.

Лейбористы управляли страной последние два года, но мы не почувствовали никаких улучшений. Было много обещаний, но ни одного из них не сдержали. Только жизнь стала дороже. Люди разочарованы, так же, как и я, ощущение, что мы никому не нужны. А нам в свою очередь не нужны ни лейбористы, ни консерваторы, которые были до них. Хотим перемен отметил житель города Эштон-Мейкерфилдс

В этом году на местных выборах многие в Мейкерфилдс голосовали за партию Reform UK. Лидер этой партии Найджел Фарадж сейчас на пике популярности. Он пообещал бросить все силы, чтобы в Мейкерфилдс Бернем не победил. Но главное оружие против лейбористов – это разочарование людей.

Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил близким о готовности подать в отставку, но на своих условиях.