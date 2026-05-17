Daily Mail: Стармер заявил о готовности подать в отставку, но на своих условиях

Москва17 мая Вести.Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил близким о готовности подать в отставку, но на своих условиях. Об этом пишет газета Daily Mail.

Уточняется, что дата возможного объявления об отставке остается неизвестной.

Он (Кир Стармер – ред.) понимает, что нынешний хаос неустойчив. Он просто хочет сделать это достойно и так, как сочтет нужным. Он составит график отмечается в публикации

Газета подчеркивает, что высокопоставленные соратники Стармера убеждают его дождаться первых результатов опросов и подсчета голосов на довыборах в Палату общин (нижнюю палату) британского парламента. Однако, по словам другого источника издания, Стармер не хочет рисковать, поскольку возможный проигрыш на выборах означал бы слишком большое унижение.

16 мая сообщалось, что мэр графства Большой Манчестер Энди Бернэм может возглавить британское правительство, если Стармер покинет свой пост добровольно.