Москва15 мая Вести.Руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева считает, что британский премьер-министр Кир Стармер не уйдет в отставку самостоятельно. Об этом она рассказала в интервью ИС "Вести".

При этом, она отметила, что он пошел на послабление и разрешил участвовать мэру Манчестера в дополнительных выборах.

Стармер сам не уйдет, и он уже об этом неоднократно заявлял, вот буквально вчера и сегодня новое обстоятельство, Стармер все-таки свои слабые позиции проявил, он согласился на то, чтобы Энди Берхэм, мэр Манчестера, участвовал в дополнительных выборах. Возможно, если он их выиграет, тогда он будет участвовать в гонке за пост лидера партии, то есть станет соперником Стармера. Вот это вот новое событие. Борьба и внутри партии обостряется, и между партиями обостряется. Ситуация свидетельствует о глубоком кризисе в стране заметила эксперт

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, будто капитан тонущего судна, планирует уйти в отставку последним, когда все министры уже покинут свои посты, ранее заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.