Дмитриев заявил, что соратники-лейбористы Стармера отвернулись от него

Москва10 мая Вести.Депутаты-лейбористы и часть правительства Великобритании отвернулись от премьер-министра страны Кира Стармера после поражения на местных выборах, заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Так он прокомментировал сообщения СМИ, что сопартиец Стармера, министр здравоохранения Уэс Стритинг готовит свою заявку на пост следующего премьера Британии на случай, если кто-то другой вступит в борьбу.

Как и предсказывалось, депутаты-лейбористы и некоторые члены кабинета министров отвернулись от Стармера после катастрофического поражения на местных выборах. Отставка Стармера ожидается по графику уже на этой неделе написал Дмитриев в соцсети X

Ранее Дмитриев заявил, что у британцев будет надежда на будущее лишь в том случае, если Стармер уйдет в отставку. Даже если он попытается использовать тему хантавируса во внутренней повестке, это не спасет карьеру Стармера, констатировал глава РФПИ.