Дмитриев: Стармер покинет пост в мае при разгроме лейбористов на выборах

Дмитриев предрек Стармеру отставку в мае Дмитриев: Стармер покинет пост в мае при разгроме лейбористов на выборах

Москва24 апр Вести.Премьер Британии Кир Стармер может подать в отставку в мае, если Лейбористская партия проиграет на предстоящих местных выборах 7 мая 2026 года. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Он прокомментировал публикацию о том, что члены кабинета Стармера втайне обсуждают между собой его отставку и могут потребовать ее после 7 мая.

Майская отставка Стармера. И его кабинет, и депутаты-лейбористы отвернутся от него после катастрофического поражения лейбористов на местных выборах 7 мая написал Дмитриев в соцсети X

Ранее Дмитриев задался вопросом, остались ли у Стармера сторонники. По его мнению, если Стармер оставит пост, то это будет лучшим сценарием для Соединенного Королевства.