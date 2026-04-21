Дмитриев назвал отставку Стармера лучшим сценарием для Британии

Москва21 апр Вести.Специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев обратился к премьер-министру Британии Киру Стармеру с призывом уйти в отставку.

Отставка Стармера станет лучшим сценарием для Британии, отметил Дмитриев.

Есть только один сценарий, который может помочь Стармеру и Британии: "Уйти в отставку" отметил Дмитриев в соцсети X

Дмитриев высказался по поводу сообщений СМИ о разных версиях текстов выступлений Стармера. В каждом тексте присутствовали варианты извинений за скандал вокруг Питера Мандельсона.

Стармер уволил главу дипломатической службы Олли Роббинса после обнародования новых подробностей о назначении Мандельсона, дружившего со скандальным американским финансистом-педофилом Джеффри Эпштейном, послом в США.

Мандельсон задержан полицией Лондона в феврале 2026 года. Его подозревают в совершении должностного преступления. Позднее он выпущен под залог. Расследование по этому делу продолжается.