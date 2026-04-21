Москва21 апрВести.Специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев обратился к премьер-министру Британии Киру Стармеру с призывом уйти в отставку.
Отставка Стармера станет лучшим сценарием для Британии, отметил Дмитриев.
Есть только один сценарий, который может помочь Стармеру и Британии: "Уйти в отставку"отметил Дмитриев в соцсети X
Дмитриев высказался по поводу сообщений СМИ о разных версиях текстов выступлений Стармера. В каждом тексте присутствовали варианты извинений за скандал вокруг Питера Мандельсона.
Стармер уволил главу дипломатической службы Олли Роббинса после обнародования новых подробностей о назначении Мандельсона, дружившего со скандальным американским финансистом-педофилом Джеффри Эпштейном, послом в США.
Мандельсон задержан полицией Лондона в феврале 2026 года. Его подозревают в совершении должностного преступления. Позднее он выпущен под залог. Расследование по этому делу продолжается.