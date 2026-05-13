"Удаление зуба мудрости без мудрости": Дмитриев о призывах к отставке Стармера Глава РФПИ Дмитриев прокомментировал призывы к отставке Стармера

Москва13 мая Вести.Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев прокомментировал ситуацию с призывами к отставке премьер-министра Великобритании Кира Стармера, назвав ее "удалением зуба мудрости без мудрости".

У людей заканчивается попкорн, пока они в замедленной съемке наблюдают за крушением, которым является отставка Стармера. Это как удаление зубов мудрости без мудрости написал Дмитриев в соцсети X

После крупного поражения на выборах 7 мая, где Лейбористская партия потеряла почти 1200 из более чем 2200 ранее занятых ее представителями мест в муниципальных советах, депутаты призвали Стармера уйти в отставку. Однако он заявил, что покидать свой пост не планирует, и призвал критиков оспорить его кандидатуру официально, если им удастся набрать достаточное количество голосов поддержки.

В знак протеста против Стармера три члена британского правительства подали в отставку. Уйти решили замминистра внутренних дел Джесс Филлипс, замминистра жилищного строительства, сообществ и местных органов власти Великобритании Миатта Фанбулле и министр по делам жертв и борьбы с насилием в отношении женщин и девочек Алекс Дэвис-Джонс.