Дмитриев вновь высказался об отставке Стармера с поста британского премьера

Москва9 мая Вести.Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству, глава РФПИ Кирилл Дмитриев отреагировал на провал партии премьера Великобритании Кира Стармера на местных выборах в Англии.

Стармер в соцсети X написал, что "мы сделали недостаточно, чтобы дать людям надежду на будущее".

Их единственная надежда на будущее - это ваша отставка. Просто сделай это написал в ответ Дмитриев

Ранее Стармер, комментируя предварительные итоги местных выборов в Англии, назвал их "жесткими".

При этом Стармер заявил, что не намерен уходить в отставку, а будет работать на своем посту, несмотря на неудачные для Лейбористской партии муниципальные выборы.