Москва9 маяВести.Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству, глава РФПИ Кирилл Дмитриев отреагировал на провал партии премьера Великобритании Кира Стармера на местных выборах в Англии.
Стармер в соцсети X написал, что "мы сделали недостаточно, чтобы дать людям надежду на будущее".
Их единственная надежда на будущее - это ваша отставка. Просто сделай этонаписал в ответ Дмитриев
Ранее Стармер, комментируя предварительные итоги местных выборов в Англии, назвал их "жесткими".
При этом Стармер заявил, что не намерен уходить в отставку, а будет работать на своем посту, несмотря на неудачные для Лейбористской партии муниципальные выборы.