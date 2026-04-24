Дмитриев поинтересовался, остались ли у Стармера сторонники Глава РФПИ задался вопросом, остались ли у британского премьера сторонники

Москва24 апр Вести.Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в соцсети Х задавался вопросом о том, остались ли у британского премьер-министра Кира Стармера сторонники.

Так он прокомментировал публикацию телеканала GB News о том, что президент США Дональд Трамп считает, что у Стармера "нет шансов".

Есть ли кто-нибудь, кто действительно поддерживает Кира Стармера? написал Дмитриев

Ранее глава РФПИ сообщил, что отставка Стармера станет лучшим сценарием для Британии.

Он также заявил, что правительство британского премьера разжигает войну вместо того, чтобы делать все для достижения мира и процветания.