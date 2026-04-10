Дмитриев: Лондон разжигает войну вместо того, чтобы добиваться мира

Москва10 апр Вести.Правительство премьер-министра Великобритании Кира Стармера разжигает войну вместо того, чтобы делать все для достижения мира и процветания, заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Так он прокомментировал новость о проработке Лондоном нового плана перехода Соединенного Королевства на военные рельсы.

Сумасшедшие разжигатели войны из окружения Стармера. А как насчет плана по переходу к деэскалации, ремиграции, миру и процветанию? написал Дмитриев в соцсети X

Ранее Дмитриев заявил, что Великобритания вместе с Евросоюзом пытаются игнорировать последствия, которые им грозит иранский конфликт. Спецпредставитель президента отметил, что системный кризис в Британии становится все очевиднее.