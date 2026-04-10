Москва10 апр Вести.Лондон и Брюссель пытаются не замечать мировой энергетический кризис, несмотря на его очевидность и серьезность, заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Он напомнил, что Британия и Евросоюз из-за иранского конфликта не получают нефть из Персидского залива почти месяц.

Некоторые из нас предупреждали, что на следующей неделе станет еще более очевидным самый масштабный системный кризис в истории ЕС и Великобритании… Пока что ЕС и Великобритания живут как в фильме "Не смотрите наверх" написал Дмитриев в соцсети X

Ранее Дмитриев заявил, что иранский кризис обнажил уязвимость Великобритании, Евросоюза и НАТО, а также их раскол с США.

До этого он предупреждал, что мир неизбежно столкнется с катастрофической нехваткой нефти на фоне войны США и Израиля с Ираном.