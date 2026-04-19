Москва19 апр Вести.Страны Евросоюза только сейчас начали принимать меры против энергетического кризиса. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев.

Так он прокомментировал решение Нидерландов начать первый этап по преодолению энергетического кризиса.

Страны ЕС, с опозданием на месяц, только сейчас начинают действовать — медленно и осторожно написал Кирилл Дмитриев в соцсети X

Как сообщает Reuters, с момента начала войны США и Израиля против Ирана в конце февраля мировые рынки лишились более 500 миллионов баррелей нефти и конденсата — это крупнейший сбой в энергоснабжении в современной истории. А мир потерял более 50 миллиардов долларов из-за невыполнения планов по добыче нефти. Последствия кризиса будут ощущаться еще месяцы и даже годы, согласно расчетам аналитиков и агентства Reuters.

Иран, в пятницу заявивший о готовности разрешить проход судов через Ормузский пролив, на следующий день изменил свою позицию, обвинив Вашингтон в нарушении соглашения о прекращении огня за сохранение блокады иранских портов.

Переговоры в Исламабаде между Соединенными Штатами и Ираном завершились на прошлой неделе без достижения соглашения. Дата следующего раунда переговоров еще не назначена.