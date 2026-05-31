Дмитриев заявил, что Европа не выживет без России

Москва31 мая Вести.Энергетический кризис заставляет Евросоюз более реалистично оценивать ситуацию и приступать к исправлению прежних ошибок. Об этом заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Глава РФПИ отреагировал на публикацию агентства Bloomberg о том, что Евросоюз рассматривает возможность временно отменить ограничения на стоимость российской нефти на фоне конфликта вокруг Ирана.

Как и прогнозировалось, энергетический кризис вынуждает ЕС быть более реалистичным и начинать исправлять прошлые ошибки. Европе нужна Россия, чтобы выжить написал Дмитриев на своей странице в сети X

Ранее сообщалось, что средняя цена газа в Европе весной выросла более чем на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила около 582 долларов за тысячу кубометров. Подорожание происходило на фоне сохраняющейся напряженности на Ближнем Востоке.