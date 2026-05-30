Газ в Европе вырос в цене более чем на треть за весну Цена газа в Европе весной достигла $582 за тыс. кубометров

Москва30 мая Вести.Средняя стоимость газа в Европе весной увеличилась более чем на треть по сравнению с тем же периодом прошлого года и достигла примерно $582 за одну тысячу кубометров. Рост цен происходил на фоне сохраняющейся напряженности на Ближнем Востоке, следует из данных лондонской биржи ICE по фьючерсам и расчетов агентства ТАСС.

При этом в мае европейские цены на газ были на 39% выше средних котировок мая 2025 года.

В конце апреля газовые фьючерсы торговались примерно по $562 за 1 тыс. кубометров. К закрытию торгов 29 мая их стоимость составила около $550 за 1 тыс. кубометров, что на 2% ниже уровня конца предыдущего месяца.

22 мая сообщалось, что июльский фьючерс на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures вырос на $3,02, или на 2,88%, достигнув $108,04 за баррель.