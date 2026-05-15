Биржевые цены на газ в Европе превысили 600 долларов за тысячу кубометров

Москва15 мая Вести.Биржевые цены на газ в Европе впервые с 13 апреля поднялись выше 600 долларов за тысячу кубометров. Это следует из данных торгов.

Торги июньскими фьючерсами по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, который находится в Нидерландах) открылись у отметки в 574,9 доллара. К 22.04 по московскому времени показатель составлял 612,3 доллара (+6,2%). Ценовой максимум за день – 613,5 доллара (+6,4%).

Ранее сообщалось, что биржевая стоимость газа в марте 2026 года выросла на 60% из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке. Максимальная цена – 853,7 доллара за тысячу кубометров – была достигнута 19 марта. Тогда Катар сообщил о повреждении завода по производству сжиженного природного газа (СПГ).