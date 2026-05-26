Биржевые цены на газ в Европе приближаются к $600 за 1 тысячу кубометров

Москва26 мая Вести.Биржевые цены на газ в Европе выросли 26 мая на 3% до $564 за 1 тыс. кубометров, свидетельствуют данные с лондонской биржи ICE.

Июньский фьючерс на газ по индексу TTF подорожал на 3,2% до $564,4 за 1 тыс. кубометров.

Средние биржевые цены на газ в Европе выросли в марте почти на 60% в месячном выражении. В том числе с 15 по 20 мая газ стоил на бирже $600 за 1 тыс. кубометров.

Максимальная в этом году цена - $853,7 за 1 тыс. кубометров - достигнута 19 марта, когда компания Qatar Energy заявила о повреждении иранскими ракетами двух из 14 линий завода по производству сжиженного природного газа (СПГ) в Катаре.