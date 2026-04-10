Дмитриев: ЕС нуждается в России, чтобы выжить

Москва10 апр Вести.Страны Евросоюза нуждаются в России, чтобы выжить. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

В соцсети X он прокомментировал публикацию о том, что ЕС наращивает импорт российского газа на фоне ближневосточного кризиса.

Как и ожидалось, Европа нуждается в России, чтобы выжить написал Дмитриев

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо призвал отменить санкции на импорт газа и нефти из России. По словам премьера, ЕС и Еврокомиссия должны немедленно восстановить диалог с РФ.