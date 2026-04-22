Дмитриев: Европе нужно российское топливо, чтобы выжить

Москва22 апр Вести.Европейские страны нуждаются в российском топливе ради собственного выживания. Об этом заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

В соцсети X Дмитриев сделал репост записи, в которой утверждается, что послы Евросоюза (ЕС) отложили введение полного запрета на морские перевозки нефти из России.

Европа нуждается в российской энергетике, чтобы выжить прокомментировал публикацию политик

Дмитриев добавил, что остатки инстинкта самосохранения ЕС диктуют необходимость принимать более взвешенные решения.

По его мнению, страны объединения начали бороться с энергокризисом, возникшим в результате ближневосточного конфликта, слишком поздно.

Ранее глава РФПИ раскрыл, что развитие ЕС тормозят ошибочные действия, предпринятые под идеологическим влиянием.