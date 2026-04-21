Дмитриев: развитие Европы тормозят ее идеология и системные ошибки

Москва21 апр Вести.Системные ошибки и принятые под влиянием идеологии решения - те факторы, которые мешают Европе развиваться, заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Если Европа хочет идти путем реформ, она должна пересмотреть свою миграционную, энергетическую и экономическую политику, подчеркнул он.

Европу тормозят ее системно ошибочные и продиктованные идеологией решения написал Дмитриев в соцсети X

Ранее Дмитриев отметил, что Евросоюз только сейчас начал отвечать на вызовы, которые поставил перед ними мировой энергетический кризис.