Москва21 апрВести.Системные ошибки и принятые под влиянием идеологии решения - те факторы, которые мешают Европе развиваться, заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
Если Европа хочет идти путем реформ, она должна пересмотреть свою миграционную, энергетическую и экономическую политику, подчеркнул он.
Европу тормозят ее системно ошибочные и продиктованные идеологией решениянаписал Дмитриев в соцсети X
Ранее Дмитриев отметил, что Евросоюз только сейчас начал отвечать на вызовы, которые поставил перед ними мировой энергетический кризис.