Дмитриев: в Европе начали понимать, что надо настраивать диалог Дмитриев: в Европе начали осознавать необходимость диалога

Москва5 июн Вести.На фоне энергетических проблем представители Европы стали осознавать важность диалога с РФ. Об этом ИС "Вести" заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Видно, что представители Европы начали понимать те энергетические проблемы, которые там возникают, и хотят настраивать диалог. Пока это определенные силы. В Германии, например, это партия "Альтернатива для Германии". сказал он

Ранее Дмитриев заявил о важности диалога и подчеркнул, что ложные нарративы терпят неудачу.