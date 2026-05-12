Дмитриев заявил, что энергокризис в ЕС приведет Европу к прямым переговорам с РФ

Москва12 мая Вести.Энергетический кризис, который скоро обрушится на Евросоюз и Великобританию, вынудит Европу к прямому диалогу с Россией. Об этом заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Он обратил внимание на слова президента Финляндии Александра Стубба, что политика США в отношении РФ и Украины не отвечает интересам Европы.

"Пора начинать переговоры с Россией"​​​. Предстоящий энергетический кризис, который вот-вот обрушится на ЕС и Великобританию, сделает это неизбежным написал Дмитриев в соцсети X

Ранее за возобновление переговоров с Россией выступила министр иностранных дел Швеции Мария Стенергард. По ее словам, странам Европы необходимо скорректировать свой внешнеполитический курс, чтобы вызвать у Москвы интерес к возобновлению диалога.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ранее отмечал, что слова президента РФ Владимира Путина о кандидатуре экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера для переговоров России и Евросоюза вызвали "бурю обсуждений" среди европейских политиков, кто-то считает идею заслуживающей внимания, кто-то же "говорит, что нет".