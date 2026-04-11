Дмитриев: Британии и ЕС нужно исправлять ошибки в энергетике на фоне протестов

Москва11 апр Вести.Бюрократам Евросоюза (ЕС) и Британии нужно срочно исправлять свои стратегические просчеты в энергетике и искупать вину, заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в соцсети X.

В ЕС и Британии ширятся протесты из-за роста цен на энергоносители, отметил Дмитриев.

Месяц назад я публично предупредил бюрократов из Британии и ЕС о кризисе и революции, с которыми они столкнутся из-за своих энергетических ошибок. Народы Британии и ЕС устали от иммиграции, разжигания войн и нехватки топлива - и поднимаются. Бюрократам необходимо срочно исправлять свои ошибки и искупать вину отметил Дмитриев

Он высказался по поводу сообщения агентства Bloomberg о том, что ирландские военные помогли местной полиции восстановить отгрузку топлива с единственного в Ирландии нефтеперерабатывающего завода (НПЗ), поскольку протестующие пытались заставить власти оставить топливо в стране.

На Западе продолжаются антиправительственные демонстрации в связи с резким ростом цен на топливо.