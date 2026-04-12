Дмитриев: бюрократы Британии и ЕС не смогут вечно всем лгать

Москва12 апр Вести.Бюрократы Британии и Евросоюза (ЕС) не смогут вечно всех обманывать, заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в соцсети X.

В ЕС и Британии проходят массовые протесты против роста цен на топливо.

Пробуждающее послание британским и европейским бюрократам: "Можно обманывать всех людей некоторое время, можно обманывать некоторых людей все время, но невозможно обманывать всех людей все время" заявил Дмитриев

Бюрократам ЕС и Британии нужно срочно исправлять свои стратегические просчеты в энергетике и искупать вину, считает Дмитриев.

Он заявил, что многие бюрократы ЕС и Британии по-прежнему невежественны, не признают ошибок и недооценивают предстоящий шок.

Дмитриев посоветовал ЕС и Британии готовиться к масштабному кризису.