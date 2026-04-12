Дмитриев: правительство Ирландии впало в панику из-за протестов в стране

Москва12 апр Вести.Протестующие в Ирландии прервали спокойную субботу для правительства страны, заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в соцсети X.

Дмитриев высказался по поводу сообщений в СМИ о том, что ирландское правительство соберется в воскресенье на важное заседание по поводу протестов против роста цен на топливо.

Ирландские протестующие прервали размеренную бюрократическую субботу, в то время как ирландское правительство впало в панику отметил Дмитриев

Он подчеркнул, что бюрократам Британии и Евросоюза (ЕС) пора исправлять собственные ошибки в энергетике на фоне массовых демонстраций.

Глава РФПИ отметил, что западные бюрократы не смогут вечно всех обманывать.