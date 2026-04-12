Москва12 апрВести.Протестующие в Ирландии прервали спокойную субботу для правительства страны, заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в соцсети X.
Дмитриев высказался по поводу сообщений в СМИ о том, что ирландское правительство соберется в воскресенье на важное заседание по поводу протестов против роста цен на топливо.
Ирландские протестующие прервали размеренную бюрократическую субботу, в то время как ирландское правительство впало в паникуотметил Дмитриев
Он подчеркнул, что бюрократам Британии и Евросоюза (ЕС) пора исправлять собственные ошибки в энергетике на фоне массовых демонстраций.
Глава РФПИ отметил, что западные бюрократы не смогут вечно всех обманывать.