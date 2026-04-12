Москва12 апрВести.Европейские и британские чиновники охвачены тревогой из-за кризиса в сельскохозяйственной отрасли своих стран, спровоцированного нехваткой удобрений и топлива. Об этом глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев сообщил в соцсети X.
Так глава РФПИ прокомментировал свою публикацию от 31 марта, в которой предупредил, что фермеры, столкнувшиеся с нехваткой удобрений, могут первыми напомнить европейским политикам о стратегических ошибках.
Это предсказание оказалось верным: фермеры, испытывающие нехватку топлива и удобрений, первыми восстают в Ирландии, а затем и по всей Европе, чтобы защитить свой образ жизни. Бюрократы из ЕС и Великобритании дрожат и паникуют, поскольку кризис начинает разворачиваться, как и было предсказанонаписал Дмитриев
Он отметил, что правительство в Ирландии уже впало в панику из-за протестов в стране.
Дмитриев подчеркнул, что западным политикам пора исправлять стратегические ошибки в энергетической сфере на фоне протестов из-за роста цен на энергоносители.