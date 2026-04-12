Дмитриев: британские и европейские бюрократы в панике из-за кризиса в АПК

Москва12 апр Вести.Европейские и британские чиновники охвачены тревогой из-за кризиса в сельскохозяйственной отрасли своих стран, спровоцированного нехваткой удобрений и топлива. Об этом глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев сообщил в соцсети X.

Так глава РФПИ прокомментировал свою публикацию от 31 марта, в которой предупредил, что фермеры, столкнувшиеся с нехваткой удобрений, могут первыми напомнить европейским политикам о стратегических ошибках.

Это предсказание оказалось верным: фермеры, испытывающие нехватку топлива и удобрений, первыми восстают в Ирландии, а затем и по всей Европе, чтобы защитить свой образ жизни. Бюрократы из ЕС и Великобритании дрожат и паникуют, поскольку кризис начинает разворачиваться, как и было предсказано написал Дмитриев

Он отметил, что правительство в Ирландии уже впало в панику из-за протестов в стране.

Дмитриев подчеркнул, что западным политикам пора исправлять стратегические ошибки в энергетической сфере на фоне протестов из-за роста цен на энергоносители.