Москва6 мая Вести.Сельское хозяйство Евросоюза и Великобритании пострадает из-за их русофобской позиции, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Он отметил, что США, в отличие от Брюсселя и Лондона, наращивают закупки удобрений из России до самого высокого уровня в истории, благодаря чему их фермеры и потребители выиграют.

ЕС и Великобритания столкнутся с серьезным сельскохозяйственным кризисом из-за своей русофобской позиции написал Дмитриев в соцсети X

Ранее Дмитриев заявил, что кризис, который грозит ЕС и Великобритании, ударит по ним "семью волнами". По мнению спецпредставителя президента, первой пострадает сфера авиационного топлива, затем – рынки энергоносителей в целом, а вслед за ними – производство удобрений.