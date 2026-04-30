Москва30 апрВести.Гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев описал предполагаемую последовательность "семи волн" кризиса, который, по его мнению, может затронуть ЕС и Великобританию.
Он указал, что в мае первой под удар попадет сфера авиационного топлива, затем - рынок нефти, газа и топлива в целом. Вслед за этим, по прогнозам Дмитриева, под ударом окажется отрасль производства удобрений.
Последовательность семи волн цунами кризиса ЕС/Великобританиинаписал он на своей странице в соцсети X, сопроводив пост анимацией с изображением цунами
На период с июня по август Дмитриев прогнозирует развитие кризиса в продовольственном секторе, а затем - в промышленности.
С сентября по декабрь, по его оценке, кризис перейдет сначала в экономическую фазу, а затем перерастет в социальный и политический.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что в Европе усиливается кризис самоидентичности и ключевых ориентиров.