Дмитриев изложил прогноз из "семи волн" кризиса для ЕС и Великобритании

Дмитриев представил свою версию "семи волн" кризиса для ЕС и Британии Дмитриев изложил прогноз из "семи волн" кризиса для ЕС и Великобритании

Москва30 апр Вести.Гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев описал предполагаемую последовательность "семи волн" кризиса, который, по его мнению, может затронуть ЕС и Великобританию.

Он указал, что в мае первой под удар попадет сфера авиационного топлива, затем - рынок нефти, газа и топлива в целом. Вслед за этим, по прогнозам Дмитриева, под ударом окажется отрасль производства удобрений.

Последовательность семи волн цунами кризиса ЕС/Великобритании написал он на своей странице в соцсети X, сопроводив пост анимацией с изображением цунами

На период с июня по август Дмитриев прогнозирует развитие кризиса в продовольственном секторе, а затем - в промышленности.

С сентября по декабрь, по его оценке, кризис перейдет сначала в экономическую фазу, а затем перерастет в социальный и политический.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что в Европе усиливается кризис самоидентичности и ключевых ориентиров.