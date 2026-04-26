Москва26 апрВести.Европу и Великобританию ожидает волна энергетического кризиса, которая принесет им колоссальные убытки. Об этом в соцсети X заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
Он добавил, что это произойдет уже в мае 2026 года.
ЕС и Британия понесут колоссальные потери от цунами энергетического кризиса, которое обрушится в маепрокомментировал Дмитриев слова президента Франции Эммануэля Макрона о мнимом "глобальном сдвиге" против Европы
По словам главы РФПИ, Лондону и Брюсселю необходимо прекратить поиски внешних врагов и сосредоточиться на выживании.
Ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко завил, что Европейский союз продолжает идти по самоубийственному пути, потерпев поражение в гибридной войне с Россией.