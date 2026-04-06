Дмитриев: Европа опоздала с диверсификацией энергоресурсов на 10 лет

Москва6 апр Вести.Европа опоздала с диверсификацией энергетических ресурсов на 10 лет, заявил гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по вопросам инвестиционно-экономического сотрудничества с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

На странице в социальной сети Х он отметил, что европейцы также не признали вовремя крупнейший в истории энергокризис.

Европейские поджигатели войны опоздали на 10 лет с диверсификацией источников энергии и на один месяц с признанием крупнейшего в истории энергетического кризиса считает Дмитриев

Глава РФПИ предложил странам Европы задать себе вопрос, ответ на который смог бы объяснить, "почему они неустанно продолжают двигаться в неправильном направлении", которое ведет к самоуничтожению Евросоюза и Великобритании.

Ранее Дмитриев призвал ЕС и Лондон ожидать масштабного кризиса: как энергетического, так и сельскохозяйственного. Он отметил, что нынешняя ситуация похожа на начало пандемии коронавируса.