Дмитриев: Европа становится все более изолированной

Москва19 мая Вести.Европа становится все более изолированной из-за своей политики. Об этом глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев сообщил в соцсети X.

При этом он указал на неспособность ЕС исправлять свои ошибки.

Помимо масштабного энергетического кризиса, Европа сталкивается с растущей изоляцией из-за "прогрессивной" политики и неспособности исправить ошибочные решения написал Дмитриев

Ранее он заявил, что Европейскому союзу необходимо найти свой голос за мир в "хоре подстрекателей войны". Он также отметил, что мировая энергетическая безопасность невозможна без энергоносителей из России.