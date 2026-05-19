Москва19 маяВести.Европа становится все более изолированной из-за своей политики. Об этом глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев сообщил в соцсети X.
При этом он указал на неспособность ЕС исправлять свои ошибки.
Помимо масштабного энергетического кризиса, Европа сталкивается с растущей изоляцией из-за "прогрессивной" политики и неспособности исправить ошибочные решениянаписал Дмитриев
Ранее он заявил, что Европейскому союзу необходимо найти свой голос за мир в "хоре подстрекателей войны". Он также отметил, что мировая энергетическая безопасность невозможна без энергоносителей из России.