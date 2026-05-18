Дмитриев: мировая энергобезопасность невозможна без энергоносителей из России

Москва18 мая Вести.Глобальная энергетическая безопасность невозможна без российских энергоносителей, заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

В своем Telegram-канале он отметил, что очередное продление снятия санкций с нефти из РФ стало позитивным сигналом как для российского бюджета и нефтяных компаний, так и для мировых энергорынков и энергобезопасности.

Ранее глава Минфина США Скотт Бессент заявил, что ведомство выдало 30-дневную лицензию, разрешающую странам покупать российскую нефть, погруженную на танкеры.