Москва18 апрВести.Многие страны, включая США, начинают лучше осознавать ключевую роль российских энергоресурсов для стабильности мировой экономики, заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
С таким утверждением он выступил в своем Telegram-канале вскоре после того, как Минфин США выдал генлицензию на сделки по продаже, доставке и разгрузке сырой нефти и продуктов переработки из России, погруженных на танкеры до 17 апреля, на срок до 16 мая.
Многие страны, включая США, все лучше понимают ключевую, системообразующую роль российских нефти и газа для стабильности мировой экономики. Санкции против России неэффективны и деструктивнынаписал Дмитриев
Как отметил глава РФПИ, продление снятия санкций с российской нефти несомненно "вызовет крайнее беспокойство, истерику и вой у поджигателей войны в ЕС и Британии".
Ранее Дмитриев написал, что Россия и США продолжают взаимодействие по экономическим и энергетическим вопросам.