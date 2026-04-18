Дмитриев: все больше стран понимают ключевую роль российских нефти и газа

Москва18 апр Вести.Многие страны, включая США, начинают лучше осознавать ключевую роль российских энергоресурсов для стабильности мировой экономики, заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

С таким утверждением он выступил в своем Telegram-канале вскоре после того, как Минфин США выдал генлицензию на сделки по продаже, доставке и разгрузке сырой нефти и продуктов переработки из России, погруженных на танкеры до 17 апреля, на срок до 16 мая.

Многие страны, включая США, все лучше понимают ключевую, системообразующую роль российских нефти и газа для стабильности мировой экономики. Санкции против России неэффективны и деструктивны написал Дмитриев

Как отметил глава РФПИ, продление снятия санкций с российской нефти несомненно "вызовет крайнее беспокойство, истерику и вой у поджигателей войны в ЕС и Британии".

Ранее Дмитриев написал, что Россия и США продолжают взаимодействие по экономическим и энергетическим вопросам.