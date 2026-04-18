Москва18 апрВести.США разрешили проводить операции с российской нефтью, погруженной на танкеры до 17 апреля, несмотря на активное политсопротивление, заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев в Telegram-канале.
Ранее Минфин США выдал генлицензию на сделки по продаже, доставке и разгрузке сырой нефти и продуктов переработки из России, погруженных на суда до 17 апреля, на срок до 16 мая.
Таким образом, несмотря на активное политическое сопротивление, было продлено снятие санкций с российской нефтиговорится в публикации Дмитриева
Он отметил, что Москва продолжает взаимодействие с Вашингтоном по экономическим и энергетическим вопросам.
На прошлой неделе пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что глава РФПИ нанес рабочий визитом в США для обсуждения экономического сотрудничества между странами.