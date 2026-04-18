США разрешили продажу российской нефти, погруженной на танкеры до 17 апреля

Москва18 апр Вести.Министерство финансов США возобновило действие генеральной лицензии на продажу российской нефти, которая была загружена на суда до 17 апреля, следует из документа ведомства.

В нем указывается, что ослабление американских санкций на сырье из РФ будет действовать до 16 мая.

Министерство разрешило проводить операции по продаже, доставке и разгрузке сырой нефти и продуктов переработки из России, которые были загружены на танкеры до 17 апреля.

Ранее газета Politico писала, что американские санкции против российского сырья вновь вступили в силу после временного ослабления в марте.

Власти США обуславливают шаги в отношении российской нефти попыткой снизить цены на энергоносители, подскочившие в результате военного конфликта США, Израиля и Ирана.