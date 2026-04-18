Москва18 апрВести.Министерство финансов США возобновило действие генеральной лицензии на продажу российской нефти, которая была загружена на суда до 17 апреля, следует из документа ведомства.
В нем указывается, что ослабление американских санкций на сырье из РФ будет действовать до 16 мая.
Министерство разрешило проводить операции по продаже, доставке и разгрузке сырой нефти и продуктов переработки из России, которые были загружены на танкеры до 17 апреля.
Ранее газета Politico писала, что американские санкции против российского сырья вновь вступили в силу после временного ослабления в марте.
Власти США обуславливают шаги в отношении российской нефти попыткой снизить цены на энергоносители, подскочившие в результате военного конфликта США, Израиля и Ирана.