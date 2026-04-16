Москва16 апр Вести.Россия не первый год живет в условиях незаконных санкций. Страна научилась минимизировать последствия ограничений, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал санкции США против продажи российской нефти.

Мы научились уже действовать таким образом, чтобы минимизировать для наших интересов последствия таких мер. Будем так делать и дальше сообщил Песков

15 апреля министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Вашингтон не намерен продлевать срок действия решения об отмене санкций против российской и иранской нефти на морских танкерах.