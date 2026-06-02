Назвал сумасшедшим и упрекнул в неблагодарности: Трамп созвонился с Нетаньяху

Москва2 июн Вести.Президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в телефонном разговоре из-за эскалации военных действий еврейского государства в Ливане.

Гнев главы Белого дома был вызван тем, что решение Нетаньяху обострить конфликт с шиитским движением "Хезболла" в Ливане грозит сорвать мирные переговоры с Ираном, сообщает портал Axios со ссылкой на осведомленные источники.

Ты чертовски сумасшедший. Ты бы сидел в тюрьме, если бы не я. Я спасаю тебе задницу. Теперь тебя все ненавидят. Все ненавидят Израиль из-за этого приводит слова Трампа один из чиновников, знакомый с содержанием диалога лидеров США и Израиля

Как утверждает другой собеседник издания, Трамп в какой-то момент крикнул Нетаньяху: "Что, черт возьми, ты делаешь?"

Согласно сведениям неназванного американского чиновника, президент США отчитал премьера-Израиля за то, что тот обстреливает Ливан ради "уничтожения одного командира "Хезболлы".

Между тем Трамп заявил в Truth Social, что ему удалось договориться о прекращении огня в Ливане с Нетаньяху и высшим руководством "Хезболлы". По словам главы Белого дома, стороны согласились прекратить взаимные удары. При этом еще накануне газета Jerusalem Post написала, что власти Израиля обратились к США с просьбой позволить расширить авианалеты на Бейрут.

В свою очередь, глава израильского правительства подчеркнул, что, если "Хезболла" не прекратит нападения на территории еврейского государства, "Израиль будет атаковать террористические цели в Бейруте".

Тем временем спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф предупредил Вашингтон о своей готовности заморозить процесс выработки мирного соглашения, если Израиль продолжит атаковать Ливан.

Ранее власти Ирана пригрозили перекрыть полностью перекрыть Ормузский пролив, а также усилить военную активность в других местах, включая Баб-эль-Мандебский пролив.