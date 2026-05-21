Axios: у Трампа был напряженный разговор с Нетаньяху по поводу Ирана

Нетаньяху рассказал Трампу о желании возобновить удары по Ирану Axios: у Трампа был напряженный разговор с Нетаньяху по поводу Ирана

Москва21 мая Вести.Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил крайний скептицизм по поводу перспективности переговоров с Ираном и выступает за возобновление военных действий.

Об этом, ссылаясь на источники, написал интернет-портал Axios.

Отмечается, что 19 мая в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом Нетаньяху обсуждал с ним стратегию в отношении Ирана. После беседы, по словам американского источника портала, израильский премьер был крайне обеспокоен.

Нетаньяху полон скептицизма к переговорам и хочет возобновить войну ... У лидеров стран возникли разногласия по поводу дальнейших действий следует из материала

По данным Axios, Катар и Пакистан при участии других региональных посредников подготовили пересмотренный мирный меморандум, который призван урегулировать разногласия между Вашингтоном и Тегераном.

Как сообщил американский источник, Трамп заверил Нетаньяху, что посредники работают над "письмом о намерениях", которое обе стороны подпишут для формального прекращения конфликта и начала переговоров, которые должны продлиться 1 месяц.

Американские СМИ ранее высказывали мнение, что Вашингтон в вопросе военной операции против Ирана поддался давлению со стороны Тель-Авива. Газета The Washington Post писала, что еще до начала эскалации на Ближнем Востоке Нетаньяху во время визитов в Белый дом подталкивал Трампа к вступлению в конфликт с Ираном.

11 мая телеканал CBS News со ссылкой на израильского премьера сообщал, что США готовят спецоперацию в Иране по захвату обогащенного урана.