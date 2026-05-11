Нетаньяху утверждает, что не гарантировал Вашингтону смену власти в Тегеране

Нетаньяху опроверг сообщения о том, что давал США гарантии смены власти в Иране

Москва11 мая Вести.Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не гарантировал президенту США Дональду Трампу, что операция против Ирана приведет к смене власти в Исламской Республике. Об этом израильский премьер сообщил в программе "60 Minutes" корреспонденту CBS News Мейджору Гарретту.

Журналист напомнил Нетаньяху о публикации газеты The New York Times, согласно которой премьер Израиля убеждал Вашингтон в том, что военная операция против Ирана "положит конец исламской республике".

Мы оба согласились в том, что присутствует не только неопределенность, но и риски заявил Нетаньяху

По словам Нетаньяху, он сообщил Трампу, что бездействие в ситуации на Ближнем Востоке опаснее, чем военная операция против Ирана.

Накануне стало известно, что глава Белого дома провел телефонный разговор с Нетаньяху. По итогам беседы Трамп заявил, что у него "хорошие отношения" с премьером Израиля.