Москва19 апр Вести.Война Израиля и США с Ираном не завершена, вскоре возможны новые события, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, сообщает пресс-служба израильского правительства.

Противостояние с Ираном - это время серьезных вызовов и последствий, подчеркнул Нетаньяху.

Мы многого добились. Но это еще не конец. В любое время могут произойти новые события. Но я уверен, что благодаря нашей моральной стойкости и партнерству, нашему великому партнерству с США мы достигнем наших целей и принесем больше света и надежды свободным народам мира