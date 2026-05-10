Нетаньяху заявил, что война с Ираном не закончена

Москва10 мая Вести.Война Израиля с Ираном не закончена, поскольку не решен иранский ядерный вопрос, а союзные Тегерану группировки продолжают активные боевые действия. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью журналисту Мейджору Гаррету.

Также глава правительства сказал, что лучший способ "зайти и вывезти" иранский уран – достичь соглашения с Исламской Республикой. При этом Нетаньяху допустил, что в случае провала переговоров Вашингтон и Тель-Авив могут использовать и военные средства.

Думаю, удалось достичь очень многого, но [война] не закончена, потому что там по-прежнему есть ядерные материалы, обогащенный уран, который предстоит вывезти из Ирана. Там остаются объекты по обогащению, которые необходимо демонтировать. Остаются прокси-силы, которые Иран поддерживает. Есть баллистические ракеты, которые они все еще стремятся производить. Мы значительно подорвали эти возможности, но все это по-прежнему существует, и нам предстоит работа сказал Нетаньяху

Ранее премьер заявил, что Израиль и США полностью согласовывают свои действия в конфликте с Ираном. Он подчеркнул, что у Вашингтона и Тель-Авива общие цели в конфликте на Ближнем Востоке.