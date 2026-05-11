Нетаньяху: Израиль продолжит борьбу с "Хезболлой" независимо от сделки с Ираном

Москва11 мая Вести.Израиль не прекратит боевые действия против шиитской "Хезболлы" в Ливане ради прекращения войны с Ираном, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью телеканалу CBS News.

При этом Нетаньяху не ответил на вопрос о том, прекратит ли Израиль войну с "Хезболлой", если этого потребует президент США Дональд Трамп.

Нетаньяху выразил убеждение в том, что если Иран ослабнет, или в нем произойдет смена власти, то это приведет к краху "Хезболлы", ХАМАС и йеменских хуситов из движения "Ансар Аллах".