Москва26 апр Вести.Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил шиитское движение "Хезболла" в Ливане в срыве режима прекращения огня и дал понять, что израильская армия продолжит наносить удары по ливанской территории для предотвращения угроз.

На еженедельном заседании кабинета министров, как сообщила канцелярия главы правительства, Нетаньяху заявил, что, вопреки возможному впечатлению о пассивности, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) активно и решительно действует в Ливане.

Мы должны понимать, что нарушения со стороны "Хезболлы" фактически разрушают режим прекращения огня. Поэтому, с нашей точки зрения, нас объединяет безопасность Израиля, безопасность наших солдат, безопасность наших населенных пунктов говорится в сообщении на сайте канцелярии главы правительства

Премьер-министр утверждал, что Израиль наносит удары по объектам "Хезболлы" в рамках ранее согласованных с США и Ливаном правил. По его версии, эти договоренности дают Израилю свободу действий не только для ответных ударов после нападений, но и для упреждающего подавления непосредственных и возникающих угроз.

Режим 10-дневного прекращения огня между Израилем и движением "Хезболла" вступил в силу в полночь 17 апреля. Однако почти сразу ливанские СМИ начали сообщать, что израильская артиллерия продолжает обстрелы юга Ливана, несмотря на формальное перемирие. 23 апреля, впервые с начала действия соглашения о прекращении огня, север Израиля подвергся ракетному обстрелу. В ответ израильские военные нанесли удары по объектам "Хезболлы". Тем не менее президент США Дональд Трамп в тот же день объявил о продлении перемирия между Израилем и Ливаном еще на три недели.