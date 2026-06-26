Нетаньяху: войска Израиля будут на юге Ливана до разоружения "Хезболлы"

Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ останется на юге Ливана до разоружения "Хезболлы" Нетаньяху: войска Израиля будут на юге Ливана до разоружения "Хезболлы"

Москва26 июн Вести.Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) не оставит зону безопасности на юге Ливана, пока "Хезболла" не сложит оружие.

Об этом заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

Самое важное, что, во-первых, Израиль остается в зоне безопасности на юге Ливана. Это большое достижение, и мы останемся там до тех пор, пока "Хезболла" не разоружится, пока существует угроза Израилю приводит слова Нетаньяху израильский новостной портал Ynet

Премьер-министр Израиля отметил, что такое развитие событий является "серьезным ударом по Ирану".

Нетаньяху также добавил, что в рамках соглашения Израиль разрешит регулярным войскам Ливана начать постепенно занимать ряд территорий в зоне безопасности на юге страны.

Ранее сообщалось, что США, Израиль и Ливан подписали трехстороннее рамочное соглашение в Вашингтоне по урегулированию конфликта. Госсекретарь США Марко Рубио в ходе своего выступления в Госдепартаменте назвал этот день "хорошим".

Документ был подписан по итогам четырехдневных переговоров, прошедших в Вашингтоне между представителями Израиля и Ливана. Встреча стала пятым по счету раундом дипломатических контактов между двумя государствами, она состоялась при посредничестве Вашингтона.