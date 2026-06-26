Москва26 июнВести.Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) не оставит зону безопасности на юге Ливана, пока "Хезболла" не сложит оружие.
Об этом заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху.
Самое важное, что, во-первых, Израиль остается в зоне безопасности на юге Ливана. Это большое достижение, и мы останемся там до тех пор, пока "Хезболла" не разоружится, пока существует угроза Израилюприводит слова Нетаньяху израильский новостной портал Ynet
Премьер-министр Израиля отметил, что такое развитие событий является "серьезным ударом по Ирану".
Нетаньяху также добавил, что в рамках соглашения Израиль разрешит регулярным войскам Ливана начать постепенно занимать ряд территорий в зоне безопасности на юге страны.
Ранее сообщалось, что США, Израиль и Ливан подписали трехстороннее рамочное соглашение в Вашингтоне по урегулированию конфликта. Госсекретарь США Марко Рубио в ходе своего выступления в Госдепартаменте назвал этот день "хорошим".
Документ был подписан по итогам четырехдневных переговоров, прошедших в Вашингтоне между представителями Израиля и Ливана. Встреча стала пятым по счету раундом дипломатических контактов между двумя государствами, она состоялась при посредничестве Вашингтона.