Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ расширяет операцию в Ливане

ЦАХАЛ расширяет операцию в Ливане и берет под контроль стратегические районы Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ расширяет операцию в Ливане

Москва26 мая Вести.Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) расширяет военную операцию на юге Ливана и берет там под контроль стратегические районы. Об этом заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху на заседании узкого кабинета по вопросам безопасности, его слова распространила канцелярия.

По словам Нетаньяху, операция расширяется по его указу.

ЦАХАЛ действует крупными силами на местах и захватывает стратегические районы заявил он

Нетаньяху утверждает, что подобные действия необходимы ради "укрепления зоны безопасности для защиты населенных пунктов на севере Израиля".

Днем ранее израильский премьер распорядился усилить удары по ливанскому движению "Хезболла". Заявление Нетаньяху прозвучали на фоне попыток США и Ирана согласовать сделку о прекращении огня, в том числе между Израилем и "Хезболлой".