Нетаньяху распорядился усилить удары по "Хезболле" в Ливане Премьер-министр Израиля поручил усилить удары по "Хезболле"

Москва25 мая Вести.Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что распорядился усилить удары по ливанскому движению "Хезболла". Его слова приводит портал Clash Report.

Но мы не снимаем ногу с педали газа. Наоборот, я посоветовал еще больше надавить на газ… Мы нанесем по ним удар сказал Биньямин Нетаньяху

Заявление премьера прозвучало в тот момент, когда Вашингтон и Тегеран пытаются договориться о прекращении огня, в том числе между Израилем и "Хезболлой".

По данным министерства здравоохранения Ливана, количество погибших в результате израильских ударов по населенным пунктам на юге и востоке Ливана, а также по южному пригороду Бейрута со 2 марта достигло 3185 человек, еще 9633 получили ранения.