Москва27 мая Вести.В последние несколько часов жертвами серии израильских ударов по Ливану стал 31 человек, еще 40 получили ранения. Об этом сообщается в заявлении министерства здравоохранения республики.

По данным ведомства, среди погибших есть женщины и дети.

Ранее стало известно, что Армия обороны Израиля расширяет военную операцию на юге Ливана и берет там под контроль стратегические районы. По словам израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху, операция расширяется по его распоряжению. Он подчеркнул, что подобные действия необходимы ради "укрепления зоны безопасности для защиты населенных пунктов на севере Израиля".

25 мая Нетаньяху приказал усилить удары по ливанскому движению "Хезболла". Заявление премьер-министра Израиля прозвучало на фоне попыток США и Ирана согласовать сделку о прекращении огня, в том числе между Израилем и "Хезболлой".